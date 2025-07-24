Japonya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, Gazze'deki insani krize dikkati çekerek, tüm taraflara acil ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yamazaki, BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımlı açık oturumla İsrail- Filistin sorununun ele alındığı toplantıda konuştu.

Gazze'de insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için ateşkesin gerekli olduğunu vurgulayan Yamazaki, "Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut durum, art arda yaşanan şiddet olayları ve devam eden insani kriz karşısında derin endişe duyuyoruz." dedi.

Yamazaki, ilgili tüm taraflara acil ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Suriye'deki siyasi geçiş sürecine dair somut ilerlemeler kaydedildiğini ancak güneyde süren olaylardan da ciddi endişe duyduklarını aktaran Yamazaki, taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

Yamazaki, Suriye'de kapsayıcı siyasi çözüm ve ulusal uzlaşı için tüm tarafların diyaloğa dayalı yapıcı tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

"İsrail, kendisini hukukun üzerinde gören bir tutum sergiliyor"

Malezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmad Faisal Muhamad da İsrail'in derhal durdurulması ve işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Muhamad, "Aylar önce Gazze çocuklar için bir mezarlık, yeryüzündeki cehennemden bile daha kötü bir yer olarak tanımlanmıştı. Konsey hala harekete geçemiyor, duyarsız ve etkisiz kalıyor. Bu da insani koşulların daha da kötüleşmesine ve Filistinlilerin katledilmesine zemin hazırlıyor." dedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı "açlık politikasını" savaş aracı olarak kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Muhamad, "İsrail, kendisini hukukun üzerinde gören bir tutum sergiliyor." ifadesini kullandı.

Muhamad, İsrail'in İran, Lübnan ve Suriye'ye yönelik askeri saldırılarla bölge genelini kaosa ve istikrarsızlığa sürüklediğini belirtti.