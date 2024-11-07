Japonya'dan Güney Kore'ye Destek

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Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri karşısında Tokyo- Seul işbirliğini vurguladı.

Güney Kore donanmasına ait "Marado" amfibi hücum gemisi, başkent Tokyo'nun güneyinde Kanagawa eyaletindeki Yokosuka üssüne demirledi.

Askeri gemiye çıkan Savunma Bakanı Nakatani, düzenlenen törendeki konuşmasında, "Güney Kore ülkemiz için çok önemli bir partner ülke" dedi.

Nakatani, "Kuzey Kore'nin füzeleri dahil zorlu güvenlik ortamında, Japonya-Güney Kore savunma işbirliği her zamankinden daha önemli" diye konuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre söz konusu ziyaretle, bir Japon Savunma Bakanı ilk kez Güney Kore'ye ait bir savaş gemisine çıktı.

Güney Kore donanmasına ait bir geminin Japonya'ya son ziyareti, Kasım 2022'de Sagami Körfezi'ndeki uluslararası bir tatbikat sırasında gerçekleşmişti.