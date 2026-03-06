Japonya'dan İran'a Gözaltındaki Vatandaşlar İçin Talep - Son Dakika
Son Dakika Logo

Japonya'dan İran'a Gözaltındaki Vatandaşlar İçin Talep

06.03.2026 09:41
Japonya Dışişleri Bakanı, İran'da gözaltında olan 2 Japon vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltında tutulduğunu belirterek, bir an önce serbest bırakılmalarını talep etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Motegi, Japonya Parlamentosu'ndaki Diet oturumundan önce açıklamada bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltına alındığını aktaran Motegi, bu kişilerle iletişim kurduğunu ve şu anda güvende olduklarını bildirdi.

Motegi, "Hükümet, bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını şiddetle talep ediyor ve onlarla, aileleriyle ve ilgili taraflarla iletişim halinde kalarak mümkün olduğunca destek sağlayacak." dedi.

Bu kişilerden birinin, 20 Ocak'ta yerel yetkililer tarafından gözaltına alınan Japon devlet televizyonu NHK'nın Tahran büro şefi olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

10:34
