Japonya'dan İran'a Hürmüz Boğazı Çağrısı

01.06.2026 18:35
Başkan Takaiçi, İran'ın ABD ile anlaşmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istedi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ABD ile bir an önce anlaşmaya varması ve Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere açık tutması çağrısı yaptı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Takaiçi, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Takaiçi görüşmede, diyalog yoluyla gerilimin azaltılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak Tahran'ın Washington ile nihai bir anlaşmaya varmasını umduğunu belirtti.

Japon lider Takaiçi, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişinin bir an önce sağlanması talebini yinelerken iki lider, ayrıca, yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Takaiçi, gerilimin azaltılması amacıyla Güney Kore ve Filipinler başta olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle de istişarelerde bulunduğunu belirterek diplomatik çabalara devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

