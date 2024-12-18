Japonya'dan İsrail'in İşgaline Endişe - Son Dakika
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Japonya'dan İsrail'in İşgaline Endişe

Japonya, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesinden kaygı duyduğunu açıkladı.

18.12.2024 16:16
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Japonya hükümeti, Baas rejiminin devrilmesiyle İsrail'in Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeyi işgalini endişeyle izlediğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgali hakkında Tokyo hükümetinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in eğilimler konusunda, dürüst olmak gerekirse biraz endişeliyim" diyen İvaya, Japonya olarak, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını tanımama" tutumu sergilemeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Bölgede, İsrail'in "sözde yerleşim faaliyetlerinin" uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İvaya, ülkesinin, İsrail'e defalarca yerleşim faaliyetlerini "tamamen dondurma çağrısı" yaptığını anımsattı.

İvaya, İsrail'in söz konusu hamlelerinin bölgede gerilimi daha da artıracağı kaygısı taşıdıklarını belirterek Japon hükümeti olarak gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

İsrail'in tampon bölgeyi işgali

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etti.

Tel Aviv yönetimi, bu işgalin "geçici olduğunu" savunsa da geçmişteki benzer örnekler nedeniyle akıllarda birçok soru işareti beliriyor.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, dün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi yanına alarak Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitmesi dikkati çekti.

Netanyahu burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" Hermon Dağı'ndaki işgalin süreceğini belirtti.

İsrail basınında 18 Aralık'ta, Netanyahu'nun orduya, tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan İsrail'in İşgaline Endişe - Son Dakika

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