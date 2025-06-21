Japonya'dan İsrail-İran Gerilimine Düşürme Çağrısı

TOKYO, 21 Haziran (Xinhua) -- Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail ile İran arasındaki çatışmada gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

İvaya, cuma günü İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında devam eden karşılıklık saldırılar ve bu saldırıların yol açtığı yıkım konusunda derin endişe duyduğunu söyledi.

Durumu daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurgulayan İvaya, sükunetin yeniden sağlanmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

İvaya, ülkedeki Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda İsrail hükümetinden destek istedi.

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada toplam 87 Japon vatandaşı ve aile üyelerinin İsrail ve İran'dan kara yoluyla komşu ülkelere tahliye edildiği duyuruldu.