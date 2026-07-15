Japonya'dan Nükleer Denizaltılara Karşı Ortak Bildiri - Son Dakika
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Japonya'dan Nükleer Denizaltılara Karşı Ortak Bildiri

Japonya\'dan Nükleer Denizaltılara Karşı Ortak Bildiri
15.07.2026 13:00
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Japon sivil toplum örgütleri, nükleer enerjili denizaltı projelerine karşı ortak bildiri yayımladı.

TOKYO, 15 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'da çok sayıda sivil toplum örgütü, hükümetin nükleer enerjili denizaltı geliştirme girişimlerine karşı çıkan ortak bir bildiri yayımladı.

Salı günü yayımlanan ortak bildiride, Japonya'nın uzun süredir nükleer silahların tamamen kaldırılmasını savunduğu ve ülkenin Atom Enerjisi Temel Yasası'nın nükleer enerjinin kullanımını yalnızca barışçıl amaçlarla sınırladığı hatırlatıldı.

Bildiride, nükleer enerjili denizaltılara sahip olmanın, Japonya'nın uzun süredir benimsemiş olduğu tutumunu reddetmesi anlamına geleceği belirtildi.

Bildiriyi imzalayan kuruluşlardan biri olan Peace Boat internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, iktidar koalisyonu üyeleri ve hükümetin uzman heyetleri tarafından sunulan nükleer enerjili denizaltılar edinme önerilerinin son derece tehlikeli bir gelişmeyi temsil ettiği belirtildi.

Nükleer enerjili denizaltıların uzun mesafeli sualtı operasyonları ve saldırıları için tasarlandığına dikkat çeken Peace Boat, bu tür araçlara sahip olmanın Japonya'nın "tamamen savunma odaklı politikasından" ciddi bir sapma teşkil edeceğini vurguladı.

Peace Boat, bir düzineden fazla örgütün ortak bildiriyi imzaladığını kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir uzman heyet tarafından geçtiğimiz eylül ayında sunulan bir raporda, ülkenin yeni nesil denizaltıları için nükleer tahrik sisteminin araştırılması çağrısına yer verilmişti.

Savunma Bakanı Koizumi Şinciro da Diet'te yaptığı konuşmada, bu konunun tabu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve tartışılmaya değer olduğunu ifade etmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin koalisyon ortağı olan Japonya İnovasyon Partisi de haziran ayında benzer şekilde bir an önce nükleer enerjili denizaltılar edinilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu gelişmeler, Japon toplumunun çeşitli kesimlerinde sert tepkilere yol açtı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Japonya'dan Nükleer Denizaltılara Karşı Ortak Bildiri - Son Dakika

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