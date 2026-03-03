Japonya'dan Trump ile İran Görüşmesi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 19 Mart'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkesinin ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında "samimi görüşmeler" yapacağını belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Parlamentoda bir komite oturumu sırasında konuşan Takaiçi, Japon hükümetinin ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla ilgili "şu an için hukuki bir değerlendirme yapamayacağını" söyledi.

Takaiçi, 19 Mart'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenecek görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında "samimi görüşmeler" yapacağını dile getirdi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmanın yurt içi elektrik ve gaz fiyatlarında hemen bir etkisi olmayacağını belirten Takaiçi, hükümetin, 31 Mart'ta sona erecek hane halkı elektrik faturası sübvansiyonlarının devamı konusunda "karar verme aşamasında olmadığını" ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.