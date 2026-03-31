Japonya'dan UCM'ye Destek - Son Dakika
Japonya'dan UCM'ye Destek

31.03.2026 16:08
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, UCM'ye desteğin devam edeceğini açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD yönetiminin eleştirilerine hedef olan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik "sağlam desteğin" süreceğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Bakan Motegi ve UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Motegi görüşmede, UCM'nin görevini bağımsız şekilde yerine getirebilmesi için ülkesinin "sağlam desteğinin" süreceğini belirtti.

Yargıç Akane ise Japonya'nın UCM faaliyetlerine katkıları nedeniyle teşekkürlerini iletti ve bu desteğin devam etmesini beklediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, ikilinin UCM'nin genel durumunu ele aldığı ve hukukun üstünlüğünün korunması amacıyla yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ABD'den UCM yetkililerine yaptırım

ABD yönetimi, Ağustos 2025'te UCM üyesi 4 ismi daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra başsavcı yardımcıları Nazhat Shameem Han ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı da yaptırım listesine almıştı.

UCM, ABD'nin yaptırım kararlarını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan UCM'ye Destek - Son Dakika

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Giresun’da kahreden görüntüler Kızını kaybeden anne böyle feryat etti Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti
Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin yerine gelecek isim belli Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, “Bro“ dediği snipercı ile nikah masasına oturdu Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Tartışmalara yol açan karar Fenerbahçe 600 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

16:29
Trafik kazası geçiren Saran’dan büyük fedakarlık
Trafik kazası geçiren Saran'dan büyük fedakarlık
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
15:58
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
SON DAKİKA: Japonya'dan UCM'ye Destek - Son Dakika
