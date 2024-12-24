Japonya Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Çin'in daveti üzerine çarşamba günü Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning salı günü yaptığı açıklamada Takeşi'nin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ile görüşeceğini söyledi.

Mao, iki bakanın Çin ve Japonya arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşime ilişkin üst düzey danışma mekanizmasının ikinci toplantısına da katılacaklarını belirtti.