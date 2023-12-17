Japonya Dışişleri Bakanı: Kadınların barışa katılımı teşvik edilecek

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, kadınların, Asya-Pasifik bölgesinde çatışmaların önlenmesine ve barışın inşasına katılımını teşvik edeceklerini bildirdi.

Doğu Asya ülkesi Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tokyo'da düzenlenen zirve devam ediyor.

Zirve marjında Sasakawa Barış Vakfı (SPF) tarafından düzenlenen "Kadın bakış açısına neden ihtiyaç duyarız?" sempozyumu gerçekleştirildi.

Bakan Kamikava, sempozyuma, 10 üye ülkeli ASEAN'da, tek kadın mevkidaşı Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile birlikte katıldı.

Retno ve Kamikava, ülkelerinin, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere "Kadın, Barış ve Güvenlik" alanlarında kadın katılımına yönelik sürdürdükleri çabaları anlattı.

Kamikava, kadınların görüşlerini, barış ve güvenlik alanındaki politika oluşturma süreçlerine dahil etmenin, siyasi istikrarın ve demokrasinin geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava, kadınların, Asya-Pasifik bölgesinde çatışmaların önlenmesine ve barışın inşasına katılımını teşvik edeceklerini kaydetti.

Retno ise küresel güvenlik ve barışın sağlanması için kadınların bakış açısının önemli olduğunu vurgulayarak, kadınlarla ilgili yatırımın, insan haklarına yatırım yapmakla aynı şey olduğunu söyledi.