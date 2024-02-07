Japonya Eğitim Bakanı, tartışmalı kiliseden destek mektubu aldığını itiraf etti

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Japonya'da Eğitim Kültür Spor Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Moriyama Masahito, tartışmalı Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) yakın kuruluştan, 2021 seçimlerinde destek mektubu aldığını itiraf etti.

Japonya'da ulusal yayın yapan Asahi gazetesinde, Bakan Moriyama'nın, Ekim 2021'de, FFWPU'ya yakın "Dünya Barışı Federasyonunca" düzenlenen etkinliğe katıldığı ve destek mektubu aldığı iddia edildi.

Moriyama, iddialara yönelik, parlamentodaki konuşmasında, söz konusu etkinliği anımsamadığını belirterek, "Eğer tabii fotoğraflar da varsa, destek mektubunu almış olmalıyım sanırım" ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılarak, kuruluşun "seçim desteğini almayı hedeflemediğini" belirten Moriyama, katılımına yönelik, şahsi bürosunda kayıtlar olmadığını söyledi. Moriyama, görevinden istifa etmeyi düşünmediğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun iştirak ettiği parlamento oturumunda muhalefet partileri, Japon Bakan'a yönelik istifa çağrıları yaptı.

Ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi'nin (CDP) Genel Başkanı Tamaki Yuiçiro, "Bu, tüm ülkenin dikkatini çeken ve sansasyonel bir konu. (Moriyama) Yeterli açıklama yapamıyorsa istifa etmeli" dedi.

Temsilciler Meclisi'ne 5 kez seçilen ve daha önce Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen 71 yaşındaki Bakan Moriyama, Eylül 2023'teki kabine revizyonunda MEXT görevine getirilmişti.

Abe suikastı

Temmuz 2022'de meclis seçimleri arifesinde Abe, partisinin, Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Zanlı, Abe'nin büyükbabası, eski Başbakan Kişi Nobusuke'nin 1960'larda, dini yapılanmanın Japonya'da kuruluşuna yardımı gerekçesiyle Abe'yi hedef aldığını söylemişti.

Polis sorgusunda zanlı Yamagami'nin, FFWPU'ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan "siyaset-kilise" soruşturmasında 179 milletvekilinin, FFWPU ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bazı bakan ve milletvekillerinin istifasına yol açan siyasi skandal sonrası merkezi hükümet, FFWPU'nun resmen tasfiyesi için Ekim 2023'te mahkeme emri talep etmişti.

Emrin yayımlanması halinde "dini kuruluş statüsünü" yitirecek ve vergi muafiyetlerinden yoksun kalacak FFWPU'nun ülke içi dini faaliyetleri ise kısıtlanmayacak.