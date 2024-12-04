Japonya, Güney Kore'deki Sıkıyönetimi Endişeyle İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, Güney Kore'deki Sıkıyönetimi Endişeyle İzliyor

Japonya hükümeti, Güney Kore'deki sıkıyönetimle ilgili durumu 'ciddi endişeyle' takip ediyor.

04.12.2024 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya hükümeti, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un aldığı sıkıyönetim kararına karşı meclisin aksi yönde adım atması ve Yoon'un sıkıyönetimi sonlandırma kararı alması sonrası ülkedeki durumu "özel ve ciddi endişeyle" izlediğini bildirdi.

Başbakan İşiba Şigeru, gazetecilere açıklamasında, Güney Kore'de dün yaşanan krize yönelik "Sıkıyönetimin gece ilan edilmesinden bu yana (gelişmeleri) özel ve ciddi endişelerle izliyoruz." dedi.

Kıyı komşusu Güney Kore'nin iç işlerine yönelik yorum yapabilecek pozisyonda olmadığını vurgulayan İşiba, Güney Kore'deki Japon halkının güvenliğini sağlamak için "tüm çabanın sarf edileceğini" söyledi.

Daha önce kamuoyuna yansıyan ve Tokyo- Seul ilişkilerinin 60. yıl dönümü dolayısıyla Ocak 2025'te Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon ile ikili görüşme planlamasına yönelik ise İşiba, "henüz belirli bir planlamanın olmadığını" aktardı.

Resmi Kyodo ajansının, Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Japon Başbakan'ın ziyaretinin "(Güney Kore'deki) durumun gidişatına bağlı olarak (seyahat planının) etkilenebileceği" kaydedildi.

Üçlü koordinasyon

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, açıklamasında, komşu ülkedeki siyasi durumun, bölge güvenliğine yansımaları olabileceği ihtimaline yönelik, "Güney Kore ile savunma işbirliği ve Japonya-Güney Kore-ABD arası koordinasyon ülkemizin güvenliği için son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İsmi açıklanmayan Tokyo hükümeti yetkilisi de "Japonya ve Güney Kore, zorlukların üstesinden gelerek ikili ilişkileri geliştirmeye çabalıyor, dolayısıyla siyasi durumun sakin ve istikrarlı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtmişti.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktarmıştı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söylemişti.

-? Muhalefete göre, kararın arkasında başkanın azil yönergeleri var

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de dünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13. sıkıyönetim ilanı oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Japonya hükümeti, Güney Kore, Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Güney Kore'deki Sıkıyönetimi Endişeyle İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:02 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak İşte mesleklere göre tam liste 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
14:16 Icardi’den Wanda Nara’ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
14:08 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
13:56 Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:52 Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
13:42 Şarkıcı Ege’den 21 mütevazi evi ile ilgili itiraf Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf
13:39 TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK’lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı
13:35 İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 09:36:11. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, Güney Kore'deki Sıkıyönetimi Endişeyle İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.