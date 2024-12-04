Japonya, Güney Kore'deki Sıkıyönetimi Endişeyle İzliyor

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Japonya hükümeti, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un aldığı sıkıyönetim kararına karşı meclisin aksi yönde adım atması ve Yoon'un sıkıyönetimi sonlandırma kararı alması sonrası ülkedeki durumu "özel ve ciddi endişeyle" izlediğini bildirdi.

Başbakan İşiba Şigeru, gazetecilere açıklamasında, Güney Kore'de dün yaşanan krize yönelik "Sıkıyönetimin gece ilan edilmesinden bu yana (gelişmeleri) özel ve ciddi endişelerle izliyoruz." dedi.

Kıyı komşusu Güney Kore'nin iç işlerine yönelik yorum yapabilecek pozisyonda olmadığını vurgulayan İşiba, Güney Kore'deki Japon halkının güvenliğini sağlamak için "tüm çabanın sarf edileceğini" söyledi.

Daha önce kamuoyuna yansıyan ve Tokyo- Seul ilişkilerinin 60. yıl dönümü dolayısıyla Ocak 2025'te Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon ile ikili görüşme planlamasına yönelik ise İşiba, "henüz belirli bir planlamanın olmadığını" aktardı.

Resmi Kyodo ajansının, Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Japon Başbakan'ın ziyaretinin "(Güney Kore'deki) durumun gidişatına bağlı olarak (seyahat planının) etkilenebileceği" kaydedildi.

Üçlü koordinasyon

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, açıklamasında, komşu ülkedeki siyasi durumun, bölge güvenliğine yansımaları olabileceği ihtimaline yönelik, "Güney Kore ile savunma işbirliği ve Japonya-Güney Kore-ABD arası koordinasyon ülkemizin güvenliği için son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İsmi açıklanmayan Tokyo hükümeti yetkilisi de "Japonya ve Güney Kore, zorlukların üstesinden gelerek ikili ilişkileri geliştirmeye çabalıyor, dolayısıyla siyasi durumun sakin ve istikrarlı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtmişti.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktarmıştı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söylemişti.

-? Muhalefete göre, kararın arkasında başkanın azil yönergeleri var

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de dünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13. sıkıyönetim ilanı oldu.