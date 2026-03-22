Japonya, Hürmüz Boğazı'na Asker Gönderebilir

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına ülkesinin asker gönderebileceğini söyledi.

Motegi, ulusal Fuji TV kanalında katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve hafta içi Japonya ve ABD liderlerinin yaptığı görüşmenin içeriğine değindi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ABD'de hafta içindeki görüşmede Başkan Donald Trump'a "bölgeye olası gemi sevkiyatına" yönelik ülke içi yasal kısıtlamaları açıkladığını kaydeden Motegi, ancak ABD tarafına "belirli bir söz" verilmediğini belirtti.

Ülkesinin "mayın temizleme teknolojisinin dünyada en üst seviyede" olduğunu savunan Motegi, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda yapılacak mayın temizleme operasyonlarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birimlerinin sevk edilebileceğine işaret etti.

Motegi, "Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, varsayımsal olarak, mayın temizleme gibi konular gündeme gelebilir. Bu tamamen varsayımsal bir durum. Ancak ateşkes sağlanırsa ve deniz mayınları bir engel oluşturuyorsa, o zaman bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, 19 Mart'ta Japonya Başbakanı Takaiçi'yi Beyaz Saray'da kabul etmişti.

Ham petrol rezervini 1970'lerde depolamaya başlayan Japonya'nın tüketiminin yüzde 90'ının, petrol üreten Orta Doğu ülkelerine bağlı olduğu biliniyor.

Japonya'nın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervi bulunuyor. Bu, ülkenin yaklaşık 250 günlük iç tüketimine denk geliyor.