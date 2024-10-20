Japonya, İngiltere ve İtalya'dan Ortak Savaş Uçağı Projesi - Son Dakika
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Japonya, İngiltere ve İtalya'dan Ortak Savaş Uçağı Projesi

Üç ülke, yeni nesil savaş uçağı geliştirmek için GICO kurulunu oluşturma kararı aldı.

20.10.2024 22:46
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Japonya, İngiltere ve İtalya savunma bakanları, ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesini hızlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Nakatani Gen, G7 ülkelerinin savunma bakanlarının katılımıyla İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen toplantı marjında İngiliz ve İtalyan mevkidaşları John Healey ve Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Nakatani, uçağın geliştirilmesini koordine etmek ve denetlemek üzere 2024'ün sonuna kadar "Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) Uluslararası Hükümet Örgütü (GICO)" adı verilen bir kurulun oluşturulacağını söyledi.

Nakatani, kurulun merkezinin İngiltere'de olacağını ve başkanlığını da Japonya'nın üstleneceğini ifade etti.

Mekvidaşlarıyla ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme çalışmalarına hız verme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Nakatani, aralarında Japon Mitsubishi Heavy, İngiliz BAE Systems ve İtalyan Leonardo S.p.A'nın da bulunduğu çok sayıda özel sektör şirketinin de projede yer aldığını kaydetti.

İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı üretimi projesi, Japonya'nın, müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor.

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan GCAP kapsamında 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, İngiltere ve İtalya'dan Ortak Savaş Uçağı Projesi - Son Dakika

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