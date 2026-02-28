Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı Ziyaret Etti

28.02.2026 10:30  Güncelleme: 11:41
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için iş birliği yapacaklarını dile getirdi. Tugay, Japonya ile etkinlikler düzenleyerek her iki tarafı tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

(İZMİR) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Tugay, "Japonya'da İzmir'i, İzmir'de de Japonya'yı tanıtmak için etkinliklere her zaman varız" dedi.

Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile düzenlenen Japon Sakura Esintisi-Japon Kültürü Günleri için kente gelen İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Muavin Konsolos Fujimori Nozomu ile Japonya'nın İzmir Fahri Konsolosu Neşe Gök, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Açık Ofis'te ziyaret etti. Ziyarette; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Japonya her zaman dost hissettiğimiz ülkelerden birisidir. İzmir olarak Japonya ile olan ilişkilerimizi geliştirme konusunda düşüncelerimiz ve beklentilerimiz var. İzmir Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehir. İzmir'in daha çok tanınmasını istiyoruz, Japonya'da da İzmir'i tanıtmak için yeni fırsatlar olmasını diliyoruz. İzmir'de, Manisa'da yatırımı olan Japon şirketlerinin temsilcileriyle tanışmayı, bir araya gelmeyi çok isterim. Onlar için yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yapmaya hazırız. Japonya'da İzmir'i, İzmir'de de Japonya'yı tanıtmak için etkinliklere de her zaman varız" diye onuştu.

Ryoji: İzmir'in güzelliklerini bizzat deneyimlemek isterim

Japon turistlerin İzmir'i ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, "Japonya İzmir ilişkileri konusunda desteğinizi esirgemeyeceğinizi söylediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alan seçmek suretiyle Japon belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkiler adım adım gelişecektir. İzmir'i daha sık ziyaret etmeyi düşünüyorum. Japon şirketleriyle tanışma konusunda da beraber çalışabiliriz. İzmir'i Japonya'da daha çok tanıtmak için güzelliklerini bizzat deneyimlemek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Künye
