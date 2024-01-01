Japonya'da İşikawa Eyaleti'nde Depremler Sonrası Tsunami Uyarısı
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası tsunami uyarısı verildi. Yetkililer, halkı deniz seviyesinden yüksek bölgelere çekilmeleri konusunda uyardı.
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1.01.2024 12:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da İşikawa Eyaleti'nde Depremler Sonrası Tsunami Uyarısı - Son Dakika