Japonya'nın Fukuşima Eyaleti'nde 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Naraha sahili açıklarında yerel saatle 00.14'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Fukuşima geneli ile Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.
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