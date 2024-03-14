Japonya'nın Fukuşima Eyaleti'nde 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Japonya'nın Fukuşima Eyaleti'nde 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Naraha sahili açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Fukuşima geneli ile Pasifik Okyanusu kıyısındaki diğer eyaletler ve başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

14.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Naraha sahili açıklarında yerel saatle 00.14'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli ile Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'nın Fukuşima Eyaleti'nde 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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