Japonya, Okinawa'daki cinayet sonrası ABD'ye sert protesto iletti - Son Dakika
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Japonya, Okinawa'daki cinayet sonrası ABD'ye sert protesto iletti

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Japonya, Okinawa\'daki cinayet sonrası ABD\'ye sert protesto iletti
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Japonya, Okinawa'da görevli bir ABD deniz piyadesinin Naha'da bir kadını öldürmekle suçlanması üzerine ABD'ye protesto iletti. Bakanlar ABD'li yetkilileri bakanlığa çağırıp disiplin çağrısı yaparken, Okinawa sakinleri hükümetin eylemsizliğine tepki gösterdi.

TOKYO, 5 Ekim (Xinhua) -- Japon hükümeti, ülkenin en güneyindeki Okinawa eyaletinde görev yapan bir ABD deniz piyadesinin karıştığı cinayet vakası nedeniyle pazar günü ABD'ye protestolarını iletti.

Okinawa sakinleri ise ABD askeri üslerinin varlığına karşın Japon hükümetinin eylemsizliğinin benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırladığını belirterek tepki gösterdi.

Okinawa polisi, pazar günü bir ABD deniz piyadesini cinayet şüphesiyle gözaltına almıştı. Deniz piyadesi, cumartesi sabaha karşı Naha kentinde bulunan otelde bir kadını öldürüp eşyalarını çalmakla suçlanıyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "böylesine acımasız ve korkunç bir suçun işlenmiş olmasının son derece üzüntü verici" olduğunu söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass'ı, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro ise ABD Japonya Kuvvetleri Komutanı Stephen Jost'u bakanlığa çağırarak sert protestolarını iletti. Bakanlar, ABD ordusuna disiplini güçlendirme ve benzer vakaları önlemek üzere kapsamlı önlemler alma çağrısında bulundu.

Kyodo Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Okinawa sakinleri, olaya sert tepki gösterdi.

Bölge sakinlerinden Arakava Shusei, Okinawa'da ABD üslerinin varlığı nedeniyle birçok olay ve kazanın meydana geldiğine dikkat çekerek, ABD ordusunun bölgede konuşlandırılmasından bu yana çok sayıda bölge sakininin hayatını kaybettiğini söyledi.

50 yaşlarındaki bir diğer bölge sakini ise, "Bu sadece Okinawa'nın değil, Japon hükümetinin sorunu. Bu olaylar sürekli tekrarlansa da hükümet bunları önlemekte başarısız oluyor" ifadelerini kullandı.

Habere göre, Okinawa'ya bağlı Uruma kentinde bir protesto gösterisi düzenlendi. Bölge sakinleri, "Okinawa'yı huzur içinde yaşanacak bir yer haline getirin" gibi sloganların yazılı olduğu dövizlerle tepkilerini gösterdi. Eyleme katılan bir protestocu, "Benim ya da çocuklarımın başına da benzer şeyler gelebilir. Asla bilemezsiniz" diyerek endişesini dile getirdi.

Öte yandan Okinawa polisi yine pazar günü, alkollü araç kullandıkları şüphesiyle iki ABD askeri personelini daha gözaltına aldı.

Okinawa'da görev yapan ABD askeri personelinin cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi ağır suçlar da dahil olmak üzere işlediği suçlar uzun süredir ciddi ve kalıcı bir soruna dönüşmüş durumda.

Resmi istatistiklere göre, 2025 yılında yerel polis yetkilileri, eyalette görev yapan ABD askeri personelinin ve ilgili diğer personelin karıştığı 100'den fazla suç vakasını ele aldı.

Kaynak: Xinhua
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