Japonya, Savaşın Yıkımına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japonya, Savaşın Yıkımına Dikkat Çekti

15.08.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan İşiba, savaşın sona ermesinin 80. yılında barışa bağlılık vurgusu yaptı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ülkesinin barışa bağlılığını yeniden teyit ederek, savaşın yıkımının tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

Kyodo News'un haberine göre, Tokyo'da düzenlenen anma töreninde konuşan İşiba, devam eden küresel çatışmalar karşısında Japonya'nın barıştan yana tutumunu yineledi, savaş gazilerinin "acı" hatıraları gelecek nesillere aktarmasının önemine dikkati çekti.

İşiba, "Savaşın yıkımını asla tekrarlamamalıyız. Seçeceğimiz yolda asla hata yapmayacağız." dedi.

Savaştan alınan derslerin ve duyulan pişmanlığın kalplere kazınması gerektiğini vurgulayan İşiba, 2012'den bu yana yıllık anma töreninde "pişmanlık" kelimesini kullanan ilk Japon başbakan oldu.

İşiba, savaşın bitişinin 80. yılında Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı'na ziyarette bulunmamayı tercih etti.

İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun eşlik ettiği anma töreninde savaş felaketinin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini belirten İşiba, "derin pişmanlık" duyduğunu dile getirdi.

Öğle saatlerinde, 80 yıl önce İmparator Hirohito'nun radyo yayınıyla ülkesinin teslim olduğunu ilan ettiği saatte bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Savaşta ölenlerin yaklaşık 3 bin 400 aile üyesi de dahil birçok kişi, hayatını kaybeden yaklaşık 3,1 milyon kişiyi anmak için törene katıldı.

İki yaşındayken babasını savaşta kaybeden Hajime Eda, törende yaptığı konuşmada, "Savaşın ardından yaşananların ciddiyetini deneyimlemiş olan ülkemiz, savaşmanın boşluğunu, yeniden yapılanmanın zorluklarını ve dünyadaki barışın kıymetini vurgulamak için bu fırsatı değerlendirmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Savaşın Yıkımına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:45:32. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya, Savaşın Yıkımına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.