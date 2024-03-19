Japonya, savunma ekipmanı ihracatı için yönetmelikleri kolaylaştırmayı planlıyor

Japonya'da iktidar koalisyonu, deniz aşırı ülkelere, savunma ekipmanları ihracatına yönelik katı yönetmeliklerin kolaylaştırılması konusunda mutabakat sağladı.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito üst yöneticileri, savunma ekipmanlarının üçüncü ülkelere ihracatına yönelik regülasyonları hafifletmeyi amaçlıyor.
LDP ve Komeito politika kurulu üyeleri, görüşmelerinde, gelecek dönemde üretimi İngiltere ve İtalya ile işbirliğiyle planlanan "savaş uçağının ihracatının gerekliliğinde" anlaştı.
Buna göre LDP'den Tokai Kisaburo, Komeito'dan Takagi Yosuke ile görüşmesinde savunma ekipmanları transferine yönelik katı yönetmeliklerin kolaylaştırılmasında mutabık kaldı.
İktidar "sorumlu tutulmaya devam edilecek"
Tokai, 4. kez yapılan görüşmelerde sonuç alınmasına ilişkin açıklamasında, "İki taraf anlaşmaya varmadan önce samimi görüşmeler yaptı ve bu da kamuoyu nezdinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağladı" dedi.
Takagi ise savaş uçaklarının Japon ulusu savunmak için gerekli olduğunu belirterek, iktidarın, kamuya karşı ihracattan sorumlu tutulmaya devam edileceğini vurguladı.
Anlaşmaya yönelik konuşan Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, İngiltere ve İtalya'daki muhataplarıyla, savaş uçağı geliştirme projesinin ayrıntılarının bu ay içinde ele alınacağını bildirdi.
Komeito'nun "yasal süreç" rezervi
Başbakan Kişida Fumio kabinesi, ihracat kolaylaştırılmasını kapsayan "savunma ekipmanı ve teknolojilerinin transferi prensiplerini" gelecek hafta içinde revize etmeyi planlıyor.
Kişida, müzakerelerde uzun süre anlaşmazlık yaşayan iktidar koalisyonu yöneticilerine, uçaklarının "Japonya ile savunma ekipmanı transferi anlaşması imzalamış ülkelere" gönderilebileceği sözü vermişti.
Güvenlik konularında "geleneksel pasifist" yaklaşıma sahip Komeito, "ekipmanların yasal süreç olmaksızın deniz aşırı satışını önlemek" amacıyla yönetmeliklerin esnetilmesinde bir süre isteksizdi.
Dizayn 2027'ye kadar tamamlanacak
Japonya, Başbakan Kişida Fumio'nun, 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olmasının ardından, birlikteki dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi sürdürüyor.
İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak savaş uçağı üretimi projesi Doğu Asya ülkesinin, güvenlik müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor.
Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.P.A'dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alıyor.
Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan "Küresel Muharebe Hava Programı" kapsamında koordinasyon kurulu, 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanmasını hedefliyor.
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