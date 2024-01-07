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Japonya, Ukrayna'ya NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı taahhüt etti - Son Dakika
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Japonya, Ukrayna'ya NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı taahhüt etti

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında, bir NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulundu. Kamikava, Ukrayna'ya insansız hava aracı tespit sistemi ve mobil gaz türbini güç jeneratörü gibi yardımların yanı sıra barınak inşası, eğitim ve sağlık hizmetleri konusunda da destek sağlayacaklarını belirtti.

Japonya, Ukrayna\'ya NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı taahhüt etti
07.01.2024 - 18:11,
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında, bir NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulundu.

Kyodo News'in haberine göre, Kamikava, Kiev'e ziyaretinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi.

Kamikava, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya destek sağlamak üzere bir NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı sözü verdi.

Yardım kapsamında sağlanacak insansız hava aracı tespit sisteminin yanı sıra Kamikava, Ukrayna'ya "sert kış koşullarına yardımcı olmak amacıyla" 5 mobil gaz türbini güç jeneratörü verileceğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarını kınadıklarını yineleyen Kamikava ayrıca, Ukrayna'ya barınak inşa edilmesinin yanı sıra kadın ve çocuklara eğitim ve sağlık hizmetleri sağlanmasında da yardımcı olma sözü verdi.

Kaynak: AA
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