Japonya ve Almanya Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Japonya ve Almanya, gerçekleştirdikleri ilk Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu toplantısında güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi Alman mevkidaşı Johann Wadephul'u başkent Tokyo'da ağırladı.

Ivaya ve Wadephul, güvenlik ve siber alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısının erken tarihte yapılması konularında mutabık kaldı.

Bakanlar, ikinci Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog görüşmesinin tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi ekonomik güvenlik konularında işbirliğini ilerletmek amacıyla sonbaharda yapılması konusunda anlaştı.

Ivaya ve Wadephul ayrıca, Ukrayna'daki son durum, Kore Yarımadası'ndaki nükleer ve füze tehditleriyle Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeleri de ele aldı.

Bakanlar, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede yakın işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.