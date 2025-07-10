Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Görüştü

Japonya ve Çin Dışişleri bakanları, iki ülke arasında "karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkilerin" sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuala Lumpur'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Ivaya görüşmede, Çin'e ait unsurların, tartışmalı Senkaku Takımdaları etrafında Japon ulusal münhasır bölgesine yönelik yaptığı ihlallere karşı endişelerini ifade etti.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurgulayan Ivaya, Çin'e, boğaz bölgesinde büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlememesi konusunda çağrıda bulundu.

Ivaya, Çin'in nadir toprak elementi ihracatına uyguladığı kısıtlamaların hafifletilmesi ile Japonya'nın bazı eyaletlerinden gıda maddeleri ithalatına uyguladığı sınırlamaların kaldırılmasını talep etti.

Görüşmede Ivaya, "karşılıklı yarar sağlayan" işbirliğinin önemini vurguladı ve "Japonya ve Çin'in iletişimi derinleştirmeleri ve rollerini yerine getirmeleri bekleniyor." ifadesini kullandı.

"Çin'i objektif ve doğru anlamak"

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre de Vang, görüşmede Japonya hükümetine, "Çin'i objektif ve doğru bir şekilde anlaması" ve komşu ülke ilişkilerine yönelik "olumlu ve rasyonel bir politika izlemesi" çağrısı yaptı.

Vang, Japon firmalarının "Çin yönetmeliklerine uymaları" ve gerekli prosedürleri yerine getirmeleri halinde "kritik minerallere yönelik normal taleplerin karşılanabileceğini" bildirdi.

45 dakika süren görüşmede Ivaya ve Vang, Japonya ve Çin arasında "karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkilerin" sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatısındaki Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.