Japonya ve Finlandiya, güvenlik işbirliğini geliştirmek için anlaştı

Japonya ve Finlandiya dışişleri bakanları, iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Avrupa turu kapsamında Finlandiya'da Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ikili ilişkileri ele aldı.

Resmi Kyodo ajansına göre, görüşmede, Kamikava ve Valtonen, Japonya ve Finlandiya arasında güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Kamikava, görüşmede, Japonya hükümetinin, Kuzey Avrupa ülkeleriyle çok taraflı ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen "İskandinav diplomasi girişimini" tanıttı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Japon Bakan, "İskandinav diplomasi girişimi" sayesinde Japonya ile Kuzey Avrupa ülkeleri arası ilişkilerin önemli ölçüde gelişme göstereceğini söyledi.

Kamikava, ülkesinin bu girişimle Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç ile kutup araştırmaları, karbonsuzlaştırma ve dijitalleşme işbirliklerini güçlendireceğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamikava, 1985'ten beri Finlandiya'yı ziyaret eden ilk Japon Dışişleri Bakanı oldu.

Hafta sonu Ukrayna'ya giden Kamikava'nın iki hafta sürecek program kapsamında Almanya, ABD, Kanada ve Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.