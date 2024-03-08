Japonya ve Hindistan, Güvenlik ve Ekonomik İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı

Japonya ve Hindistan Dışişleri Bakanları, iki ülkenin güvenlik ve ekonomik işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, başkent Tokyo ziyaretinde, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile bir araya geldi.
İki Bakan, görüşmede, bölgesel güvenlik kaygıları karşısında, Japonya ve Hindistan'ın güvenlik ve ekonomik işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Japon Bakan Kamikava, "Japonya ve Hindistan, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için işbirliğinin artırılmasında anlaştı" dedi.
Kamikava, Tokyo ve Yeni Delhi yönetimlerinin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ortak paydalarda buluştuğunu kaydetti.
Hindistan ile ilişkilere "özellikle önem verdiklerini" kaydeden Kamikava, "Giderek ciddiyeti artan güvenlik ortamı karşısında, savunma işbirliğimizin gerekliliğini doğruladık" dedi.
Japon Bakan, savunma ekipmanı transferleri ile uzay ve siber güvenlik alanlarında teknik işbirliği fırsatlarını "proaktif olarak teşvik edeceklerini" söyledi.
Hindistan ve Japonya "sorumlu rol almaya hazır"
Hint Bakan Jaishankar, toplantıdaki konuşmasında, iki ülkeyi "değerleri, tarihi ve çıkarları paylaşan iki büyük Hint-Pasifik ülkesi" olarak niteledi.
Jaishankar, "Hindistan ve Japonya bölgemizin barış, güvenlik ve refahında kalıcı bir paya sahip ve çağımızın ihtiyaçlarına uygun, sorumlu bir rol oynamaya hazır" dedi.
Ekonomi güvenliği ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmak için çalışacaklarını kaydeden Jaishankar yarı iletken, yeşil teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarını örnek verdi.
İki ülke aynı zamanda QUAD üyesi
Hindistan ve Japonya aynı zamanda, ABD ve Avustralya'nın dahil olduğu Dörtlü Güvenli Diyaloğu'nun (QUAD) bir parçası.
"Quad" olarak da bilinen ve 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.
Çin'e karşı gayrı resmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.
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