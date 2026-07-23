Japonya ve Solomon Adaları İşbirliği Güçleniyor

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Solomon Adaları Başbakanı Matthew Cooper Wale ile görüşmesinde, bu ülke ile işbirliğini ilerleterek Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Takaiçi'nin Tokyo'yu ziyaret eden Solomon Adaları Başbakanı Wale ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Takaiçi'nin, Solomon Adaları ile işbirliğini ilerleterek Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemini vurguladığı aktarıldı.

Japonya'nın Solomon Adaları'na kredi sağlayacağı, Wale'nin politika önceliklerinin ilerletilmesi ve Solomon Adaları'nın direncini artırma konusunda yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, "Buna karşılık, Başbakan Wale, Japonya'nın geniş kapsamlı desteği için Japon hükümetine ve halkına teşekkürlerini ifade etti ve Japonya ile Solomon Adaları arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme taahhüdünü yineledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ikilinin Hint-Pasifik bölgesindeki bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemini teyit ettiği belirtildi.

Güney Pasifik bölgesinde, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, 6 büyük ada ve 1000'den fazla küçük adacıktan oluşuyor.