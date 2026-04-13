Japonya ve Vietnam İlişkileri Güçleniyor

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, nadir toprak elementleri rezervine sahip Vietnam'la ilişkileri daha da güçlendirme arzusunda olduklarını bildirdi.

Takaiçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Vietnam'da Devlet Başkanı seçilen To Lam ile telefonda görüştüğünü ve onu tebrik ettiğini belirtti.

Bölgedeki stratejik ortamın "giderek zorlaştığını" vurgulayan Takaiçi, bu ortamda Vietnam'ın "stratejik özerkliğini" savunduğunu, bu yüzden Vietnam'la ilişkileri daha da güçlendirme arzusunda olduğunu kaydetti.

Takaiçi, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durumdan dolayı tüm Asya bölgesinde enerji direncini artırmaya yönelik işbirliği niyetlerini ele aldıklarının altını çizerek, "Vietnam, dünyanın altıncı büyük nadir toprak elementleri rezervine sahip olup, bu da ülke ile işbirliğini ekonomik güvenlik açısından son derece önemli kılmaktadır." ifadesini kullandı.