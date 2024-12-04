Japonya Veliaht Prensi Türkiye\'de

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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko, Türkiye ziyareti kapsamında Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Veliaht çift, Ankara'da bir otelde, büyükelçiler, akademisyenler ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcilerinin yanı sıra Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Görüşmede, Prens ve Prenses, iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliği ve depremler başta olmak üzere afet durumlarında yardımlaşma gibi konuları ele aldı.