Japonya Veliaht Prensi Türkiye\'de Arkeolojik İncelemelerde Bulundu

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JAPONYA Veliaht Prensi Akishino Fumihito, Prenses Kiko ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ile Prenses Kiko, 'Kültürel Mirası Koruma Projesi' kapsamında Japonya tarafından yaptırılan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde ve kazı alanında incelemelerde bulundu. Japon Prens ve Prenses'e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti. Ardından Japon hükümeti tarafından kurulan Japon- Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret ederek Japon bahçesinde gezinti yapıldı. Türk yetkililer, Japon yetkililere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.