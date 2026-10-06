Japonya, Yemen ve Cibuti'ye toplam 10 milyon dolarlık acil insani yardım gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, Yemen ve Cibuti'ye toplam 10 milyon dolarlık acil insani yardım gönderecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Yemen ve Cibuti'ye toplam 10 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı. Yardımın 8 milyon doları Yemen'e, 2 milyon doları Cibuti'ye tahsis edilecek; fonlar BM kuruluşları ve ICRC aracılığıyla gıda, sağlık, barınma ve temel ihtiyaçlar için kullanılacak.

Japonya, çatışmalar sonucu bölgede kötüleşen insani durum ve bunun komşu ülkelere etkileri nedeniyle Yemen ve Cibuti'ye toplam 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacağını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji güvenliği açısından tüm uluslararası toplum için büyük önem taşıyan Babulmendeb Boğazı çevresi dahil Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Yemen'deki insani durumun kötüleşmesi ve bunun komşu ülkelere yansımaları nedeniyle her iki ülkeye toplam 10 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, bu tutarın 8 milyon dolarının Yemen'e, 2 milyon dolarının ise Cibuti'ye tahsis edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'e ayrılan yardımın 3 milyon dolarının Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla gıda, 3 milyon dolarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla sağlık, su ve hijyen, 2 milyon dolarının ise BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla barınma ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemeleri için kullanılacağı kaydedildi.

Cibuti'ye yapılacak 2 milyon dolarlık yardımın ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla koruma, barınma ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemeleri alanlarında sağlanacağı aktarılan açıklamada, Japonya'nın ilgili ülke ve kuruluşlarla yakın koordinasyon içinde insani durumun iyileştirilmesi için çalışmayı, ayrıca Orta Doğu ve Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara katkıda bulunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

IOM, çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıUluslararasıOrta DoğuPolitikaJaponyaCibutiGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Meloni’den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:22:02. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya, Yemen ve Cibuti'ye toplam 10 milyon dolarlık acil insani yardım gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei