 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'yı Geçen Yıl 25 Milyon Yabancı Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'yı Geçen Yıl 25 Milyon Yabancı Turist Ziyaret Etti

Japonya'yı geçen yıl yurt dışından 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist ziyaret etti. Geçen yıl ülkeye gelen turist sayısı 2022'ye kıyasla 6 kat artış gösterdi. En fazla turist Güney Kore, Tayvan, Çin ve Hong Kong'dan geldi. Yabancı turizm gelirleri 5,29 trilyon yen olarak kaydedildi.

Japonya\'yı Geçen Yıl 25 Milyon Yabancı Turist Ziyaret Etti
21.01.2024 - 07:53,
Abone Ol

Japonya'yı geçen yıl yurt dışından 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist ziyaret etti.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), geçen yıl ülkeye gelen turistlerin sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Bu verilere göre, 2023'te Japonya'ya 25 milyon 66 bin 100 yabancı turist geldi.

Geçen yıl ülkeye gelen turist sayısı 2022'ye kıyasla 6 kat artış gösterdi.

Bu artışta, Kovid-19 kaynaklı sınır kısıtlamalarının kaldırılması ve Japon yeninin döviz karşısında değer kayıpları etkili oldu.

En fazla Güney Kore'den, en fazla harcama konaklamaya

En fazla turist sırayla 6,96 milyonla Güney Kore'den, 4,2 milyonla Tayvan'dan, 2,43 milyonla Çin'den ve 2,11 milyonla Hong Kong'dan geldi

Japon hükümeti açıklamasına göre, yabancı turizmden 2023 boyunca 5,29 trilyon yen (36 milyar dolar) gelir elde edildi.

Yabancı turizm gelirleri, 2010 yılı sonrası ilk kez 5 trilyon yen sınırını geçti.

Ziyaretçilerin Japonya içindeki harcamalarında yüzde 34,6'yla (1,8 trilyon yen) en büyük dilim konaklama alanına yöneldi.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Ajansı yetkilisi Takahaşi İçiro, açıklamasında, "İnsanlar, ülkenin doğasını, kültürünü ve yemeklerini deneyimlemek için pandemi öncesine kıyasla ülkede daha uzun süre kalıyor." ifadesini kullandı.

Turist başına harcanan ortalama tutar 212 bin yen (1431 dolar) olarak kaydedildi.

JNTO açıklamasına göre 2023'te yurt dışına seyahat eden Japon vatandaşı sayısı, önceki yıla kıyasla 3 kattan fazla artışla 9,62 milyona yükseldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, turist, Japon, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'yı Geçen Yıl 25 Milyon Yabancı Turist Ziyaret Etti - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:00:06. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'yı Geçen Yıl 25 Milyon Yabancı Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement