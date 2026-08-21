Japonya\'da oyun salonunu kundaklayarak 5 kişinin ölümüne neden olan mahkum idam edildi

Japonya'nın Osaka kentinde 2009'da bir oyun salonunu kundaklayarak 5 kişinin ölümüne neden olan mahkum, asılarak idam edildi.

Kyodo'nun haberine göre, 58 yaşındaki Sunao Takami isimli mahkum hakkındaki idam kararı uygulandı. Adalet Bakanı Hiroshi Hiraguchi, düzenlediği basın toplantısında, "Dikkatle ve titizlikle yaptığım değerlendirmelerin ardından idamın uygulanması için emir verdim." ifadesini kullandı.

2025'TEN BU YANA İDAM EDİLEN İLK MAHKUM

Takami, 5 Temmuz 2009'da bir oyun salonunu, zeminine benzin dökerek kundaklamış, olayda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Hakkında 2016'da kesinleşmiş idam kararı verilen Takami, ülkede Haziran 2025'ten bu yana idam edilen ilk mahkum oldu.

Takami'nin idamı, "Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae dönemindeki ilk infaz" olarak kayıtlara geçti.