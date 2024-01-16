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Jason Statham'ın başrolünde olduğu 'The Beekeeper' filmi dünya genelinde birinci oldu - Son Dakika
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Jason Statham'ın başrolünde olduğu 'The Beekeeper' filmi dünya genelinde birinci oldu

Jason Statham'ın başrolünde olduğu 'The Beekeeper' (Arıcı: Ölüm Kovanı) filmi, vizyona girdiği ilk 2 günde dünya genelinde birinci oldu. Film, ABD'de 17 milyon dolar, diğer ülkelerden de 20,4 milyon dolar hasılat elde ederek toplamda 37,1 milyon dolar kazandı. Rotten Tomatoes'da izleyici puanı yüzde 93 olan film, Türkiye'de ise hafta sonu en çok izlenen yapımlar arasında 8. sırada yer aldı. Jason Statham'ın bu yıl sinemalarda gösterime giren tek filmi olan 'The Beekeeper', sadece sinemalarda IMAX, ScreenX ve 4DX formatlarında Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle gösteriliyor. Filmin konusu ise eski bir ajan olan Adam Clay'in intikam alma hikayesini anlatıyor.

Jason Statham\'ın başrolünde olduğu \'The Beekeeper\' filmi dünya genelinde birinci oldu
16.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:41
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Ünlü aksiyon oyuncusu Jason Statham'ın başrolünde olduğu "The Beekeeper" (Arıcı: Ölüm Kovanı) filmi, vizyona girdiği ilk 2 günde dünya gişelerinde birinci oldu.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, film 12-14 Ocak hafta sonunda ABD'de 17 milyon dolar, gösterime girdiği diğer ülkelerden de 20,4 milyon dolar hasılat toplayarak dünya genelinde 37,1 milyon dolar ile vizyondaki diğer yapımların önüne geçti.

Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı ünlü internet sitesi Rotten Tomatoes'da da filmin izleyici puanı yüzde 93 oldu.

Boxoffice'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen yapımlar arasında 8. sırada yer alan "The Beekeeper"ı 20 bin 281 kişi izledi.

Jason Statham'ın bu yıl sinemalarda gösterime giren tek filmi olan yapım, IMAX, ScreenX ve 4DX formatlarında, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle sadece sinemalarda gösteriliyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan rahat etmeyecektir. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey, Adam Clay'in eski bir 'Beekeeper' ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağıdır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Jason Statham'ın başrolünde olduğu 'The Beekeeper' filmi dünya genelinde birinci oldu - Son Dakika
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