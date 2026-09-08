Javier Bardem, İsrail askerini reklam yüzü yapan Adidas ürünlerini boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
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Javier Bardem, İsrail askerini reklam yüzü yapan Adidas ürünlerini boykot çağrısı yaptı

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Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Adidas'ın 2021'de Gazze'ye saldırılara katılan ve bacağını kaybeden İsrail askerini reklam yüzü yapmasına tepki gösterdi. Bardem, sosyal medyada takipçilerini "soykırımcı İsrail"in propagandasını yapan markayı boykot etmeye çağırdı.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, spor ürünleri üreticisi Adidas'ın 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, şirketin "tek ayakkabı hizmeti" (Single Shoe Service) için reklam yüzü yapmasına sert tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Bardem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerini, "soykırımcı İsrail"in propagandasını yapan markanın ürünlerini satın almayı bırakmaya teşvik ederek Adidas'a yönelik boykota katıldı.

Bardem, "hikayeler" kısmında paylaştığı içeriklerle, reklam kampanyasının sabote edilmesi yönünde açık bir çağrıda bulundu.

Hikayelerinde, kampanya tercihi nedeniyle Alman markasına tepki gösteren Filistin yanlısı kuruluşların ve bireysel aktivistlerin paylaşımlarına yer veren Bardem, "Adidas, ellerinde kan olan bir adamı seçti." diye yazdı.

Bardem, geçen yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası sırasında da Adidas'ı boykot etmiş, İspanya Milli Takımı'nın söz konusu spor giyim markasıyla özdeşleşmiş klasik kırmızı formasından uzak durmak amacıyla yeşil bir forma giymişti.

İsrail'in soykırımı karşısında Filistin halkına açık destek veren Bardem, ayrıca Emmy Ödülleri'nde Filistin atkısı takması ve Goya Ödülleri'nde "Savaşa Hayır" rozeti taşıması gibi önemli film etkinliklerinde de muhalif duruşunu ortaya koymuştu.

Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, şirketin "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü yapması dünya çapında tepki alıp, boykot çağrıları yapılınca, resmi bir özür açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Javier Bardem, İsrail askerini reklam yüzü yapan Adidas ürünlerini boykot çağrısı yaptı - Son Dakika

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