JD.com'un Yeni Robot Veri Merkezi - Son Dakika
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JD.com'un Yeni Robot Veri Merkezi

JD.com\'un Yeni Robot Veri Merkezi
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JD.com, Jiangsu'da akıllı robot veri toplama merkezi açtı, veri süreçlerini geliştiriyor.

SUQİAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen e-ticaret şirketi JD.com'a ait robot veri toplama merkezi, Ekim 2025'ten bu yana ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteriyor. Merkez, somutlaştırılmış akıllı robot veri toplama tesisi olarak eyalet düzeyine hizmet veriyor.

Tesis, veri toplama süreçlerini fiziksel gerçeklik, genelleştirme kabiliyeti ve etkileşim kalitesi bakımından geliştiriyor. Veri toplama ortamını gerçek koşullara sahip fiziksel bir sahaya dönüştüren tesis, merkezi statik bir örnek kütüphanesinden çıkarıp somutlaştırılmış akıllı robotlar için bir eğitim alanı haline getiriyor.

Kaynak: Xinhua

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