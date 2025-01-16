Jeff Bezos'un New Glenn Roketi İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

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Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketi, ilk test uçuşu kapsamında uzaya fırlatıldı.

Blue Origin'in X hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roket, ilk test uçuşu çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uzay şirketi Blue Origin'in sahibi Bezos da fırlatmayı takip edebilmek için Cape Canaveral Uzay Üssü'nde hazır bulundu.

SpaceX'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk da X hesabında fırlatmaya ilişkin Bezos'u tebrik ettiği paylaşımda, "İlk denemede yörüngeye ulaştığınız için tebrikler!" ifadesini kullandı.

Uzay araçlarını ve astronotları, yörünge ve Ay'a taşımak üzere inşa edilen New Glenn roketinde, uyduları taşımak ve onları uygun yörüngelerine bırakmak üzere tasarlanmış deneysel bir platform da bulunuyor.