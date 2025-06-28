Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik'te Evlendi - Son Dakika
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Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik'te Evlendi

28.06.2025 03:32
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Bezos ve Sanchez'in düğünü, Venedik'te tartışmalara yol açarak görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

Amazon'un kurucusu, ABD'li milyarder Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır protestolara da yol açan bir düğünle evlendi.

Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan "yılın düğünü" dün akşam yapıldı.

61 yaşındaki ünlü iş insanı Bezos ile 55 yaşındaki partneri Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı "görkemli" bir düğünle dünyaevine girdi.

Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşirken Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyururken, soyadı kısmına "Bezos"u da eklediği görüldü.

Davetlilerden düğün hediyesi yerine Venedik yararına bağış yapılması istendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ayrıca Lady Gaga'nın da cumartesi günü çift için özel bir konser vereceği basına yansıdı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin geldiği belirtildi.

Düğünleri kentte pek çok tartışmaya yol açsa da Bezos ve Sanchez çifti, davetlilerden kendilerine düğün hediyesi yapmak yerine Venedik'in yararına kullanılacak hayır işi olarak bağış yapmasını istedi.

Dünya basını, "Yılın düğünü"nü yakından takip etti

Bezos ve Sanchez'in düğünü için çok sayıda gazeteci de Venedik'e giderken, foto muhabiri ve kameramanlar hem gelin ve damadı hem de ünlü konuklarını, kentin kanallarında da kullanılan küçük teknelerle yakından takip etti.

İtalyan basınında "Yılın en çok tartışılan düğünü Venedik'te yapıldı" başlıkları dikkati çekerken, çiftin düğünlerini Kuzey İtalya'daki bir şehirde yapmasına karşın düğün yemekleri için Güney İtalya bölgelerinin mutfağının tercih edildiği belirtildi.

Basında çıkan diğer haberlerde, Forbes'a göre, 215 milyar dolarlık mal varlığıyla dünyanın üçüncü en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, "Venedik'te toplamda 3 günlük düğünü için 20 ila 30 milyon avro harcamış olabileceği, bunun şahsi mal varlığına çok da büyük bir yük getirmediği" yorumları yer aldı.

-"Yılın düğünü" haftalardır farklı eylemlerle protesto ediliyor

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğün için Venedik'i seçmesi, kentte en başından beri tartışmalara yol açarken, son günlerde de farklı biçimlerde protesto ediliyor.

Haftalar öncesinde kentin farklı noktalarında da "yılın düğünü" olarak anılan bu organizasyona karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmış, "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de "Bezos'a yer yok" pankartı asmıştı.

23 Haziran'da Greenpeace Italia ve İngiliz "Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret eder)" isimli grup, yine Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda üzerinde Bezos'un bir fotoğrafı ve İngilizce "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz" yazılı 400 metrekarelik bir pankart açmıştı. Polis bunu toplayarak kaldırmıştı.

26 Haziran'da da ünlü Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda, Jeff Bezos'un düğününü protesto eden yaklaşık 20 kişilik bir grup eylem gerçekleştirmişti.

Ellerinde ABD'li milyarder karşıtı ve Gazze'de barış çağrısı yapan dövizler taşıyan gruptan genç bir kadın ve erkek, meydandaki bayrak direklerine tırmanmaya çalışınca polis müdahalede bulunmuştu.

Düğünden önceki akşamda da Aziz Mark Meydanı'ndaki çan kulesine de lazerle "Krallara hayır, Bezos'a hayır" yazısı yansıtıldı.

Düğün karşıtı grupların, cumartesi günü bir gösteri daha yapması planlanıyor.

İtalyan hükümeti ve Venedik Belediyesi düğünden memnun

Kentte düğüne karşı çıkanlar olsa da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Bezos'un kentlerini düğün mekanı olarak seçmesinden memnun olduğunu ve bu fikri desteklediğini belirtmişti.

Bu arada, İtalya'da sağ koalisyon hükümetinden Turizm Bakanı Daniela Santanche de düğün günü bir yazılı açıklama yaparak, Bezos-Sanchez çiftinin düğünün Venedik'in turizme dair verilerinin düşüşte olduğu bir dönemde önemli bir olay olduğunu kaydetti.

Santanche, bu düğün sayesinde İtalya ve Venedik'in küresel görünürlüğünün arttığını belirterek, "Bezos'un düğünü, İtalya'nın uluslararası turizm manzarasında giderek artan merkeziliğinin güçlü bir işaretidir. Bu tür etkinlikler küresel imajımızı güçlendirir, istihdam yaratır, bölgeyi tanıtır ve yeni nitelikli turist akışları çeker." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik'te Evlendi - Son Dakika

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