Jennifer Lopez İstanbul Festivali'nde! - Son Dakika
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Jennifer Lopez İstanbul Festivali'nde!

21.07.2025 15:41
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Lopez'in İstanbul Festivali'nde sahne alacağı etkinlik için özel bir sahne kurulumu 6 ay sürdü.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali'nde vereceği konser sahnesi için 6 ayı aşkın süredir çok özel bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, her şeyiyle Türkiye'de üretilen ve konseptini, İstanbul'un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan İstanbul Festivali sahnesi, 70 tır dolusu ekipmandan oluşuyor.

Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak, konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.

İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak.

Festivalde konserler 17 adet 4K kamera tarafından ekrana yansıtılacak.

Görsellik açısından ateş rampalarının yanı sıra 60 Watt gücünde 8 adet lazer kullanılacak. Tüm bu teknik ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri 5 buçuk ayda üretildi.

İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.

Festival kapsamında düzenlenecek espor turnuvaları oyun tutkunlarını bir araya getirecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin organizatörü Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin CEO'su Özlem Adıgüzel, bu sene hem festival alanı hem de konser sahnesi olarak bambaşka bir İstanbul Festivali kurguladıklarını belirtti.

Adıgüzel, açıklamada ayrıca şunları kaydetti:

"Aralarında Jennifer Lopez ve Shaquielle O'Neal gibi alanlarında dünya yıldızı olan isimlerin yanı sıra ülkemizden onlarca sanatçıyı İstanbul Festivali için kurulan uluslararası standartlardaki, eşi benzeri olmayan sahnede, erişilebilir bilet fiyatlarıyla izleme fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra işbirliği içinde olduğumuz markalarla deneyim alanları oluşturuyoruz. Lezzetler alanında bütçe dostu fiyatlarla ziyaretçilere festival boyunca damak zevklerine uygun seçenekler sunuyoruz."

İstanbul Festivali'nde bu yıl gençler ve çocuklara özel hazırlanan aktiviteler hazırladıklarını da aktaran Adıgüzel, "Festival kapsamında düzenlenecek espor turnuvaları, oyun tutkunlarını bir araya getirirken, FIBA onaylı 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ise sahada yeteneklerini sergilemek isteyen sporculara ev sahipliği yapacak. Kazananlara özel ödüllerle taçlandırılacak bu etkinlikler, festival coşkusuna rekabetin heyecanını katacak. Çocuk alanında RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi birbirinden eğlenceli alanlar yer alacak. İstanbul Festivali'ni bu yıl ülkemizi uluslararası alanda temsil eden bir markaya dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sahne tasarımı ve tekniği, Lopez'in kararını olumlu etkiledi"

İstanbul Festivali sahnesini kuran Koala Prodüksiyon'un CEO'su İbrahim Kandemir ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'un 7 tepesindeki 7 modern yapıdan, yani gökdelenlerden ilham aldığımız ve desen olarak da İstanbul'un simgesi olan laleyi tercih ettiğimiz, 36 metre yüksekliğinde, devasa LED ekrana sahip, ateşten lazere, ışıklardan ses efektlerine kadar her şeyiyle bambaşka bir sahne kuruyoruz. Bu sahne, bugüne kadar Türkiye'nin en büyük ve hatta Jennifer Lopez'in turnesinin en iddialı sahnesi olma niteliğini taşıyor. Lopez, tasarımımızı ve teknik detaylarımızı gördükten sonra İstanbul konserini planına aldı. Bu ölçekte ve teknolojide bir sahne Avrupa'daki büyük festivallerde ve Las Vegas gibi eğlence başkentlerinde deneyimlenebiliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jennifer Lopez İstanbul Festivali'nde! - Son Dakika

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