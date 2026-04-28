Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut'tan Yedisu segmenti uyarısı: 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
28.04.2026 11:04
Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, CNN Türk'te son depremleri değerlendirdi. Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Yedisu segmentinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini belirten Bulut, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bayburt ve Gümüşhane'nin etkilenebileceğini söyledi.

Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, CNN Türk canlı yayınında son depremlerin bir 'fırtına' değil, tektonik hareketlerin doğal sonucu olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin tetiklediği artçıların sürdüğünü belirten Bulut, asıl uyarıyı Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Yedisu segmenti için yaptı. Uzun yıllardır kırılmayan bu hattın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu vurgulayan Bulut, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bayburt ve Gümüşhane'nin etkilenebileceğini ifade etti.

Depremin ne zaman olacağının kesin bilinemediğini ancak bilimsel çalışmalarla riskin ortaya konduğunu belirten Bulut, Türkiye'nin depreme hazırlık konusunda önemli adımlar attığını ancak hiçbir ilin tam anlamıyla hazır olmadığını söyledi. Türkoğlu-Osmaniye hattına da değinen Bulut, bu bölgenin de sismik boşluk olduğunu ve bilimsel makalelerin doğrudan 'hemen deprem olacak' anlamına gelmediğini vurguladı. Marmara Bölgesi'nde bağımsız bir deprem riski bulunduğunu, Doğu Anadolu'daki bir depremin Marmara'yı tetiklemesinin beklenmediğini belirtti. Ege ve Akdeniz'deki sismik hareketliliğe dikkat çeken Bulut, deniz içi depremlerin tsunami riski nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Deprem sayısının 2025'te 50 binin üzerine çıktığını belirten Bulut, bunun tektonik hareketlerin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Küçük depremlerin büyük depremlerin habercisi olmadığını, ancak aktivasyonun içinde olduğumuzu hatırlattığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
