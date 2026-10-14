JEP, FARC'ın 10 eski üyesini Amazonia ve Orinoquia'da işlenen suçlardan itham etti

Kolombiya'da 2016 Barış Anlaşması kapsamında kurulan Özel Barış Yargısı (JEP), feshedilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün eski Güney ve Doğu bloklarında görev yapmış 10 üst düzey üyesini, yerli halklara karşı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekle itham etti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, JEP kararı doğrultusunda, feshedilen FARC örgütünün 3 eski üst düzey elebaşı ile 7 orta düzey komutanı hakkında resmi suçlama yöneltildi.

Söz konusu isimler, örgütün geçmişteki kaleleri arasında yer alan Amazonia ve Orinoquia bölgelerinde 1996 ile 2016 yılları arasında işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor.

FARC'ın silahsızlanmasını sağlayan 2016 Barış Anlaşması kapsamında kurulan JEP'in yazılı açıklamasında, eski elebaşların bölgedeki beş ayrı yerli topluluğuna karşı sistematik suçlar işlediklerinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, eski komutanlara yöneltilen suçlamalar arasında sistematik imha, cinayet, zorla kaybetme, işkence, zulüm, zorla yerinden etme ve kara mayını kullanımıyla bağlantılı insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının bulunduğu kaydedildi.

1997'deki Korebajü katliamı gündeme geldi

JEP'in kararlarında öne çıkan olaylar arasında, 1997'de ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesinde yaşanan katliam da yer almıştı.

FARC gerillalarının Korebajü yerli halkına ait özerk bölgeye girerek önceden hazırladıkları listede isimleri bulunan 7 yerli lideri ve topluluk üyesini öldürdüğü kayıtlara geçmişti.

İlk mahkumiyet kararları ve kamu hizmeti yaptırımları

JEP, Eylül 2025'te FARC'ın eski üst düzey elebaşlarını insan kaçırma suçlarından, eski askerleri ise yaklaşık 7 bin 900 sivilin öldürülmesiyle bağlantılı "yanlış pozitif" (falsos positivos) cinayetlerinden mahkum etmişti.

Eski gerilla elebaşları hakkında verilen kararların infazı, çatışma döneminde kaybolan kişilerin cenazelerini arama çalışmalarına katılımlarıyla başlamıştı.

JEP

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan ve daha sonra Senato ve Mecliste onaylanan barış anlaşmasının en önemli uygulama organlarından olan JEP, ülkede af yasasından yararlanamayan FARC militanları, ordu mensupları ve paramiliter güçleri yargılamakla yetkili.

Söz konusu anlaşmaya göre, örgüt mensuplarının sorunsuz şekilde siyaset yapabilmeleri için JEP'ten geçmeleri gerekiyor.

Hükümet ile FARC arasında yarım yüzyılı aşkın süren çatışmaları sona erdiren barış anlaşmasının en kritik uygulama mekanizmalarından biri olan JEP, 10 Şubat'ta FARC'ın sistematik biçimde gerçekleştirdiği adam kaçırma eylemlerini incelediği "Makro Vaka 01" başlıklı soruşturmayı tamamlamıştı.