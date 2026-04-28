Jewel: Çocukluğum Alaska'da Elektrik ve Su Olmadan Geçti

Çocukluğunu Alaska'nın Homer kentinde geçiren Jewel, evlerinde elektrik ve su olmadığını, tuvaletin dışarıda olduğunu anlattı. Bu durumun onu ayakları yere basan biri yaptığını belirten şarkıcı, zorlukların bir nimet olduğunu ifade etti. 15 yaşında evden ayrılan Jewel, 18 yaşında patronunun teklifini reddedince evsiz kaldı. İlk albümü Pieces of You 1997'de hit oldu ve müzik kariyeri başladı. Ayrıca annesinin 100 milyon dolarını zimmetine geçirdiğini iddia etti.