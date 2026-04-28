Jewel: Çocukluğum Alaska'da Elektrik ve Su Olmadan Geçti
Jewel: Çocukluğum Alaska'da Elektrik ve Su Olmadan Geçti

28.04.2026 17:00
Ünlü şarkıcı Jewel, çocukluğunda Alaska'da elektrik ve akan su olmayan bir evde büyüdüğünü, bu zorlukların yaratıcılığını geliştirdiğini söyledi.

Çocukluğunu Alaska'nın Homer kentinde geçiren Jewel, evlerinde elektrik ve su olmadığını, tuvaletin dışarıda olduğunu anlattı. Bu durumun onu ayakları yere basan biri yaptığını belirten şarkıcı, zorlukların bir nimet olduğunu ifade etti. 15 yaşında evden ayrılan Jewel, 18 yaşında patronunun teklifini reddedince evsiz kaldı. İlk albümü Pieces of You 1997'de hit oldu ve müzik kariyeri başladı. Ayrıca annesinin 100 milyon dolarını zimmetine geçirdiğini iddia etti.

Son Dakika Güncel Jewel: Çocukluğum Alaska'da Elektrik ve Su Olmadan Geçti - Son Dakika

Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
SON DAKİKA: Jewel: Çocukluğum Alaska'da Elektrik ve Su Olmadan Geçti - Son Dakika
