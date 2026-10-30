Jiamusi-Tongjiang hattında ray döşeme bitti, kapasitenin üç katına çıkması bekleniyor

Jiamusi-Tongjiang hattında ray döşeme bitti, kapasitenin üç katına çıkması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'ndaki kapasite genişletme ve iyileştirme projesi kapsamında Tongjiang Köprüsü'nde ray döşeme çalışmaları perşembe günü tamamlandı. Projenin hattın taşıma kapasitesini üç katına çıkarması ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yük hacmini yükseltmesi bekleniyor.
JİAMUSİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesi kapsamında Tongjiang Köprüsü'nde ray döşeme çalışmaları perşembe günü tamamlandı.
Projenin, demiryolu hattının taşıma kapasitesini üç katına çıkararak Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yük taşımacılığı hacmini artırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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