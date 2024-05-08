Jochen Proehl'in 'Çizgilerden Kaplamalar' Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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Jochen Proehl'in 'Çizgilerden Kaplamalar' Sergisi İstanbul'da Açıldı

Jochen Proehl\'in \'Çizgilerden Kaplamalar\' Sergisi İstanbul\'da Açıldı

Almanya ve İstanbul'da birçok kişisel sergiye imza atan sanatçı Jochen Proehl'in 'Skins from Lines (Çizgilerden Kaplamalar)' başlıklı yeni sergisi, Adas Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergide, Proehl'ün İstanbul'da geçirdiği gençlik yıllarından ilham alan soyut ve nesnel unsurların bir araya getirildiği eserler yer aldı. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

08.05.2024 21:55
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Almanya ve İstanbul'da çok sayıda kişisel sergiye imza atan sanatçı Jochen Proehl'in "Skins from Lines (Çizgilerden Kaplamalar)" başlıklı yeni sergisi, Adas Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Proehl'ün İstanbul'da geçirdiği gençlik yıllarından ilham alan sergide, şehirdeki günlük hayatın detaylarına dair soyut ve nesnel unsurların bir araya getirildiği eserler yer aldı.

Sanatçının yaşamın döngüsünü nasıl yakaladığı ve zamanın izlerini eserlerine nasıl yansıttığını gösteren sergide, yaklaşık 50 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Proehl, AA muhabirine, bu sergideki çalışmaların desenlerden oluştuğunu belirterek, "Desen dediğimizde biz kalem olarak düşünüyoruz fakat buradakiler biraz tablo gibi. Çok yoğun renkler var. Ben çalışmalarımda renkli kuru kalem kullanıyorum. Aslında pigmentini çok zor bir şekilde kağıda veren bir kalem bu. Onlardan bu kadar yoğun renk çıkarabilmem için üst üste, katman katman çizmem lazım. Bu şekiller yan yana çizerek oluşuyorlar ve hepsi bir katman oluşturuyor kağıdın üzerinde. Bu yüzden sergiye 'Çizgilerden Kaplamalar' adını verdik." ifadesini kullandı.

"Sergimin çıkış noktası, topraklarda insan müdahalesinin izleri"

Proehl, sergideki eserlerin niteliğine ilişkin ise "Bu sergimin çıkış noktası, bütün sanatımda olduğu gibi yaşadığımız topraklarda insan müdahalesinin izleridir. İnşaat, taş ocağı, arkeolojik kazılar gibi insan müdahalelerinden ortaya çıkan şekilleri alıyorum, çalışırken de soyutlaştırılmış bir şekilde tuvale taşıyorum." görüşünü paylaştı.

Sergideki çalışmaların özel bir proje sonunda değil, doğal akış çerçevesinde meydana geldiğini hatırlatan Proehl, "Bunlar uzun zamandır yaptığım çalışmaların bir çıktısı. Aynı şekilde çalışmaya devam etmeyi hedefliyorum. Sanat çalışmalarımda üç ana dalım var. Birisi tablo, birisi desen, diğeri de fotoğraf. Üç alanda aynı konudan yola çıkarak çalışmalarımı sürdürmeye çalışıyorum." dedi.

Sergi, 30 Haziran'a kadar Adas Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Gençlik, Almanya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jochen Proehl'in 'Çizgilerden Kaplamalar' Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jochen Proehl'in 'Çizgilerden Kaplamalar' Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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