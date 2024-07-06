Joe Biden, adaylığını sürdürdüğünü belirtti - Son Dakika
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Joe Biden, adaylığını sürdürdüğünü belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekilmesini isteyen bazı Demokrat Partililere yanıt vererek, adaylığının devam ettiğini ve sadece 'Yüce Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini' söyledi. Biden, performansı nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı münazaradan sonra bazı Demokrat Partililerin adaylıktan çekilmesine yönelik baskılara karşı çıktı. Ancak, Biden'ın zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı konusunda endişeler bulunuyor ve bazı Demokratlar, Biden'ın adaylıktan çekilmesini istiyor. Öte yandan, iş adamları ve bağışçılar da Biden'ın adaylığına hoşnutsuzluklarını dile getirerek finansmanı durduruyor veya alternatif adaylara bakıyor.

06.07.2024 12:01
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(ANKARA) - ABD Başkan Joe Biden, adaylıktan çekilmesini isteyen bazı Demokrat Partililere yanıt verdi. Biden, adaylığının devam ettiğini belirterek, ancak "Yüce Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini" söyledi.

Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Joe Biden, 27 Haziran'da, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile yaptığı münazaradaki performansı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Bazı Demokrat Partililerin adaylıktan çekilmesine yönelik baskılara Biden, cuma günü bir televizyon kanalında  yanıtı verdi. Biden, 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden kazanmasını engelleyecek en iyi Demokrat adayının kendisi olduğunu savundu.

Pek çok Demokrat Partili ise münazaradaki durağan performansı sonrasında, 81 yaşındaki Biden'ın "zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı" konusunda endişeli. İddialara göre, parti içinde, Biden'a karşı adaylıktan çekilmesine yönelik büyük bir baskı var. Demokratların çoğunluğu, Biden'ın kesin bir yenilgi alacağı ve diğer Demokratları da kendisiyle birlikte aşağı çekeceğini düşünüyor.

Demokratlar, Biden'ın sağlık durumundan endişeli

Önümüzdeki hafta, Washington'da, parti temsilcilerinin ve bir grup senatörün konuyla ilgili bir araya gelmeleri bekleniyor. Bazı kamuoyu anketleri, münazaradan bu yana Trump'ın farkı açtığını gösterirken, Reuters/ Ipsos anketine göre, her üç Demokrat Partili'den biri Biden'ın yarışı bırakmasını istiyor.

Biden, cuma günü verdiği röportajda bunu reddederek, "Geçen hafta küçük bir tartışma yaşadık. En iyi performansım olduğunu söyleyemem ama o zamandan beri bir sürü spekülasyon var. 'Joe ne yapacak? Yarışta kalacak mı? Bırakacak mı?' İşte benim cevabım: Adayım ve tekrar kazanacağım" dedi.

Nörolojik muayene için belirli bir bilişsel testten geçip geçmediği sorulan Biden, geçmediğini ve "Kimse geçmem gerektiğini söylemedi" dedi. Biden'ın son fiziki muayenesi 28 Şubat'ta yapılmış ve göreve uygun olduğu tespit edilmişti.

Eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi de dahil olmak üzere Biden'ın en yakın siyasi müttefiklerinden bazıları bile Biden'ın sağlığına ilişkin soru işaretlerini dile getirdi.

İş adamları, Biden'ın çekilmesi için partiye finansmanı kesti

Biden, Trump'ın karşısına çıkabilecek en iyi adayın kendisi olduğunu ve onu bu yarıştan ancak "Yüce Tanrı'nın" çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Biden, Demokrat Parti'nin bayraktarlığını bırakması halinde kendisinin yerine geçecek en iyi seçenek olarak başkan yardımcısı Kamala Harris'in desteği için müteşekkir olduğunu söyledi.

Bir avuç bağışçı ve iş adamı, Biden'ın adaylığından duydukları hoşnutsuzluğu yüksek sesle dile getiriyor, "finansmanı durduruyor ya da olası Demokrat alternatiflere" bakıyor. Bir grup iş dünyası ve sivil toplum lideri, cuma günü Beyaz Saray'a gönderdikleri bir mektupla Biden'ı "adaylığını sonlandırmaya" çağırdı.

Biden'ın münazara öncesi hazırlık sürecini yöneten eski özel kalem müdürü Ron Klain, bağışçıların şikayetlerine karşı çıktı. Sosyal medyadan, "Biz Demokrat Partiyiz. Emek yanlısı ve halktan yana bir Başkanı görevden almaya karar veremeyeceksiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Joe Biden, adaylığını sürdürdüğünü belirtti - Son Dakika

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