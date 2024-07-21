Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak onayladığını açıkladı

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NEW Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.