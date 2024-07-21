Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak onayladığını açıkladı - Son Dakika
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Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak onayladığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildiğini duyurarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı olarak seçilmesinin en iyi karar olduğunu belirtti ve partisinin adayı olması için tam destek ve onay verdiğini ifade etti. Biden, Demokratların birlik olması ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı yenme zamanının geldiğini vurguladı. Kamala Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegelerin yeterli oyu alması durumunda resmi aday olacak.

21.07.2024 21:33
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NEW Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

Kaynak: AA

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