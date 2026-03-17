Joe Kent İstifa Etti: İran'a Saldırıları Destekleyemem

17.03.2026 18:11
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İran'a yönelik saldırılara istifa etti.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifasını açıkladı.

Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına tepkisini ortaya koyduğu mektup paylaştı.

Mektubunda, eski bir asker olduğu ve eşini de terör örgütü DEAŞ'la mücadelede kaybettiğini vurgulayan Kent, "Uzun düşünmelerden sonra, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Kent, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığı yorumunu yaptı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent, mektubunda şunları kaydetti:

"Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanızı sağlamak için kullanıldı. Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi binlerce en iyi erkek ve kadınımızın hayatına mal olan felaket Irak savaşına sürüklemek için kullandıkları aynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız."

Kent, görevi süresinde 11 kez çatışmaya katıldığını aktararak, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğini" vurguladı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü, Başkan Trump'a hitaben yazdığı mektubunu, "Umarım, İran'da yaptıklarımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünürsünüz. Cesur adımlar atmanın zamanı şimdi. Yönünüzü değiştirip, ulusumuz için yeni bir yol haritası çizebilirsiniz yahut çöküşe ve kaosa doğru daha da sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde." ifadesiyle tamamladı.

Kaynak: AA

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
