Julian Assange\'a destek gösterisi düzenlendi

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İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme önünde Assange'e destek gösterisi düzenlendi.

ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkaran Assange'ın ABD'ye iade davası, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı.

Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan göstericiler, duruşma sırasında mahkeme binasının önünde toplanarak, "Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi" çağrısında bulundu.

Gösteriye, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, İşçi Partili bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerinden yetkililer ile gazeteciler katıldı.

Julian Assange'ın eşi Stella Assange da eşine destek için mahkemeye geldi.

Ellerinde "Julian Assange'a özgürlük", "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin", "Özgür gazetecilik" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, iki gün sürecek duruşma sırasında mahkeme önündeki destek gösterilerine devam edeceklerini bildirdi.

Yüksek Mahkeme'nin Assange'in ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını yarın açıklaması bekleniyor.

"Julian Assange gerçek basını ve bizim bilme hakkımızı temsil ediyor"

Mahkeme önündeki göstericilerden soyadını açıklamayan Ella, AA muhabirine, Assange'ın özgür olmasını istediklerini belirterek, "Julian Assange gerçek basını ve bizim bilme hakkımızı temsil ediyor. Julian Assange'ı ilk kez gün ışığını görmesi için hapishaneden çıkarın." dedi.

Uzun zamandır hapiste tutulan Assange'ın psikolojik işkence gördüğünü söyleyen Ella, Assange'ın artık serbest bırakılarak eşi, çocukları, ailesi ve arkadaşlarıyla olması gerektiğini dile getirdi.

Ella, "Julian Assange bize sürekli gerçeği getirebilir. Gerçeğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Assange, WikiLeaks aracılığıyla gerçekleri ortaya koydu"

İsmini paylaşmak istemeyen bir diğer Assange destekçisi ise "Amerika karanlıkta kalmalı, Amerika bir savaş suçlusu, var olan en kötü haydut terörist devlet. Yıllardır savaş yürütüyorlar." ifadesini kullandı.

Protestocu, Julian Assange'ın ABD'nin Orta Doğu'daki suçlarını yayımladığını belirterek, şunları söyledi:

"Julian Assange bunu yayınladı, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor çünkü bu savaşlar petrol ve iş anlaşmaları için bizim vergilerimizle destekleniyor. WikiLeaks aracılığıyla gerçekleri ortaya koydu ve şimdi hapiste. Ne yaptı peki? Hiçbir şey yapmadı. O bir yayıncı, bir gazeteci ve bu hapishanedeki gazetecilik."

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.