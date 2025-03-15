Juliopolis Antik Kenti Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Juliopolis Antik Kenti Havadan Görüntülendi

Çayırhan'daki Juliopolis, tarihi zenginliğiyle dikkat çekiyor; 434 mezar ortaya çıkarıldı.

15.03.2025 19:25
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Tarihin izleri: Juliopolis antik kenti böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Beldesi'nde yer alan ve tarihi zenginliği ve arkeolojik önemiyle dikkat çeken Juliopolis Antik Kenti, dron ile havadan görüntülendi.

Sarıyar Baraj Gölü kıyısında yer alan Juliopolis Antik Kenti'nin geçmişi Frig dönemine kadar uzanıyor. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olan kent, 1950'li yıllarda Sarıyar Baraj Gölü'nün suları altında kaldı. Günümüzde baraj gölünün kuzeydoğusundaki nekropol alanında yapılan kazılar, kentin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

434 mezar açığa çıkarıldı

Juliopolis Antik Kenti'nde 2009 yılından bu yana Anadolu Medeniyetleri Müzesi öncülüğünde yürütülen arkeolojik kazılarda toplam 434 mezar ortaya çıkarıldı. Bu mezarların büyük bir bölümü kaya oyma mezarlar ve lahitlerden oluşuyor. Kazılar sayesinde bölgenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Bölgedeki jeomanyetik taramalar ve titiz arkeolojik kazılar neticesinde mezarların büyük bir kısmı kayıt altına alındı. Çalışmalar sırasında mezarlarda bulunan sikke ve eserler, Juliopolis'in antik Bithynia ve Galatia bölgeleri sınırında yer aldığını kesinleştirdi.

Juliopolis, Friglerden Bizans'a kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Strabon ve Plinius gibi antik yazarların da bahsettiği bu tarihi kent, Roma döneminde önemli bir ticaret ve geçiş noktası olarak kullanıldı. 9. yüzyılda Basileion adıyla anılan şehir, 11. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinden silinmeye başladı.

Tarihi mirasın izlerini taşıyan Juliopolis, günümüzde arkeoloji ve tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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