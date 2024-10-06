Kaani'nin Sağlığına İlişkin İddialar - Son Dakika
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Kaani'nin Sağlığına İlişkin İddialar

İsmail Kaani'nin yaralandığına dair iddialar, resmi açıklama olmaması üzerine gündeme geldi.

06.10.2024 23:46
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmaması Beyrut'ta İsrail'in saldırısında yaralandığı iddialarına yol açtı.

Sık sık Beyrut'a gittiği bilinen Kaani hakkında ilk iddia dün İsrail'in Kanal 12 televizyonundan geldi.

Kanal 12, İsrail'in cuma günü Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılar sırasında Kaani'nin hedef alınmış olabileceğini ve yaralanıp yaralanmadığının incelendiğini duyurdu.

İran'da güvenlik bürokrasisine yakın Tabnak internet sitesi de dün "General Kaani nerede? başlıklı haberinde, yetkililere, Kaani'nin durumunun netliğe kavuşturulması çağrısında bulundu.

Tabnak'ın haberinde, "Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanının sağlığına ilişkin söylentiler medyada yoğun bir şekilde gündeme geldi ve resmi makamlardan bu konuya henüz bir yanıt verilmedi. General Kaani sağlıklıysa onun görüntüsünü medyada yayınlamak konuyu netleştirmenin en iyi yolu olabilir." ifadelerine yer verildi.

İlk açıklama Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesinden geldi

Kaani'nin durumuna ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan geldi.

Golru, "İddialara itibar etmemek lazım. Kendisi iyi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum." dedi.

Öte yandan Kaani'nin bugün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e saldırının başındaki Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'ye "Feth Madalyası" taktığı törende olmaması da dikkatleri çekti.

İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında da hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyarete gitmişti.

Kaynak: AA

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